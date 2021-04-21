Росія стягує радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим – розслідувачі
Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team дізналася, що російський радіотехнічний полк із Забайкалля їде в окупований Крим.
Джерело: CIT
Деталі: На опублікованих в соцмережах відео ешелону з російською військовою технікою розслідувачі помітили радіолокаційну станцію "Каста-2-2".
Перевіривши код однієї з платформ, вони встановили, що ешелон слід зі станції Домна Забайкальського краю на станцію Айвазовська в Криму.
Дослівно: "Станція Айвазовська розташовується неподалік від полігону Опук, де в квітні з'явилося значне скупчення техніки. Станції "Каста" знаходяться на озброєнні радіотехнічних полків дивізій ППО і авіабаз, з них в Забайкаллі базується тільки 342-й радіотехнічний полк (в / ч 75313).
Це перше відоме нам перекидання техніки в Крим зі Східного військового округу ( куди входить Забайкальський край) в рамках недавнього нарощування сил на кордоні з Україною".
Full video pic.twitter.com/MFwgGTdtsx— Michael J. Sheldon (@Michael1Sheldon) April 20, 2021
Що було раніше:
- Росія стягнула до окупованого Криму мотострілецькі з'єднання з Кавказу.
- Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.