Росія стягує радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим – розслідувачі

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team дізналася, що російський радіотехнічний полк із Забайкалля їде в окупований Крим.

Джерело: CIT

Деталі: На опублікованих в соцмережах відео ешелону з російською військовою технікою розслідувачі помітили радіолокаційну станцію "Каста-2-2".

Перевіривши код однієї з платформ, вони встановили, що ешелон слід зі станції Домна Забайкальського краю на станцію Айвазовська в Криму.

Дослівно: "Станція Айвазовська розташовується неподалік від полігону Опук, де в квітні з'явилося значне скупчення техніки. Станції "Каста" знаходяться на озброєнні радіотехнічних полків дивізій ППО і авіабаз, з них в Забайкаллі базується тільки 342-й радіотехнічний полк (в / ч 75313).

Це перше відоме нам перекидання техніки в Крим зі Східного військового округу ( куди входить Забайкальський край) в рамках недавнього нарощування сил на кордоні з Україною".

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