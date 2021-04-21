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Россия стягивает радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым – расследователи

Среда, 21 апреля 2021, 17:07
Россия стягивает радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым – расследователи

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team узнала, что радиотехнический полк из Забайкалья едет в оккупированный Крым.

Источник: CIT

Детали: Расследователи на опубликованных в соцсетях видео эшелона с российской военной техникой  заметили радиолокационную станцию "Каста-2–2".

Проверив код одной из платформ, они установили, что эшелон следует со станции Домна Забайкальского края на станцию Айвазовская в Крыму.

Дословно: "Станция Айвазовская располагается неподалеку от полигона Опук, где в апреле появилось значительное скопление техники. Станции "Каста" состоят на вооружении радиотехнических полков дивизий ПВО и авиабаз, из них в Забайкалье базируется только 342-й радиотехнический полк (в/ч 75313).

Это первая известная нам переброска техники в Крым из Восточного военного округа (куда входит Забайкальский край) в рамках недавнего наращивания сил у границы с Украиной".

Что было раньше:

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Темы: КрымоккупацияРосcия
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