Россия стягивает радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым – расследователи
Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team узнала, что радиотехнический полк из Забайкалья едет в оккупированный Крым.
Источник: CIT
Детали: Расследователи на опубликованных в соцсетях видео эшелона с российской военной техникой заметили радиолокационную станцию "Каста-2–2".
Проверив код одной из платформ, они установили, что эшелон следует со станции Домна Забайкальского края на станцию Айвазовская в Крыму.
Дословно: "Станция Айвазовская располагается неподалеку от полигона Опук, где в апреле появилось значительное скопление техники. Станции "Каста" состоят на вооружении радиотехнических полков дивизий ПВО и авиабаз, из них в Забайкалье базируется только 342-й радиотехнический полк (в/ч 75313).
Это первая известная нам переброска техники в Крым из Восточного военного округа (куда входит Забайкальский край) в рамках недавнего наращивания сил у границы с Украиной".
Full video pic.twitter.com/MFwgGTdtsx— Michael J. Sheldon (@Michael1Sheldon) April 20, 2021
Что было раньше:
- Россия стянула в оккупированный Крым мотострелковые соединения с Кавказа.
- Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы.