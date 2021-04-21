Видворений Києвом російський дипломат вже залишив Україну

Старший дипломат посольства Росії у Києві Євген Черніков вже повернувся додому, після того, як український МЗС попросив його залишити територію України.

Джерело: росЗМІ "ТАСС" з посилання на посольство

Дослівно посольство РФ: "Оголошений українською стороною персоною нон грата російський дипломат покинув територію країни".

Деталі: Про рішення української сторони було оголошено 17 квітня. Зазначалось, що Черніков матиме 72 години, щоб виїхати з України. Цей час почав відраховуватись із 19 квітня.

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