Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Видворений Києвом російський дипломат вже залишив Україну

Середа, 21 квітня 2021, 18:08

Старший дипломат посольства Росії у Києві Євген Черніков вже повернувся додому, після того, як український МЗС попросив його залишити територію України. 

Джерело: росЗМІ "ТАСС" з посилання на МЗС РФ

Дослівно посольство РФ: "Оголошений українською стороною персоною нон грата російський дипломат покинув територію країни".

Деталі: Про рішення української сторони було оголошено 17 квітня. Зазначалось, що Черніков матиме 72 години, щоб виїхати з України. Цей час почав відраховуватись із 19 квітня. 

Передісторія: 

  • ФСБ Росії затримала і протягом кількох годин утримувала консула України Олександра Сосонюка. Після чого його відпустили.
  • Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.
  • Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.
  • У відповідь на рішення РФ вислати українського консула в Санкт-Петербурзі МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня.

Теми: МЗСРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоРосія стягує радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим – розслідувачі

фото, оновлено від 15:28У Києві затримали чоловіка, який вистрілив у дорожника

Розбіглися: в новій Суперлізі залишилося всього три футбольні клуби

Путіну доповіли про пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі – Пєсков

Разумков прокоментував гулянку "слуги" Тищенка і інші скандали

Путін: Відповідь Росії буде швидкою і жорсткою, пошкодують, як давно не шкодували

Усі новини...
МЗС
МЗС РФ оголосило про висилку 10 співробітників посольства США
У МЗС розповіли, як РФ шантажує Україну через рішення вислати дипломата
Україна у відповідь РФ висилає російського дипломата
Останні новини
18:08
Видворений Києвом російський дипломат вже залишив Україну
18:06
фотоБезпілотник США пролетів біля окупованих Донбасу та Криму
18:05
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
17:54
Кубок України: "Динамо" легко долає кривдника "Шахтаря"
17:47
У Польщі з 26 квітня почнуть послаблювати локдаун
17:41
Кравчук розповів, звідки у Зеленського ідея зустрітись із Путіним на Донбасі
17:30
"Укрзалізниця" домовилася з трейдерами про поставки дизпалива
17:26
відеоУпійманий бойовик "злив" деталі, як Росія керує війною на Донбасі – СБУ
17:26
На Житомирщині звільнили секретаря міськради за сексизм та ображання колеги
17:22
фото, відеоУ Львові почали демонтувати радянський монумент
Усі новини...