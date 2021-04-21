Видворений Києвом російський дипломат вже залишив Україну
Середа, 21 квітня 2021, 18:08
Старший дипломат посольства Росії у Києві Євген Черніков вже повернувся додому, після того, як український МЗС попросив його залишити територію України.
Джерело: росЗМІ "ТАСС" з посилання на МЗС РФ
Дослівно посольство РФ: "Оголошений українською стороною персоною нон грата російський дипломат покинув територію країни".
Деталі: Про рішення української сторони було оголошено 17 квітня. Зазначалось, що Черніков матиме 72 години, щоб виїхати з України. Цей час почав відраховуватись із 19 квітня.
Передісторія:
- ФСБ Росії затримала і протягом кількох годин утримувала консула України Олександра Сосонюка. Після чого його відпустили.
- Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.
- Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.
- У відповідь на рішення РФ вислати українського консула в Санкт-Петербурзі МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня.