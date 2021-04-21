Выдворенный Киевом российский дипломат уже покинул Украину

Старший дипломат посольства России в Киеве Евгений Черников уже вернулся домой, после того, как украинский МИД попросил его покинуть территорию Украины.

Источник: росЗМИ "ТАСС" со ссылкой на посольство РФ

Дословно посольство РФ: "Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны". .

Детали: О решении украинской стороны было объявлено 17 апреля. Отмечалось, что у Черникова будет 72 часа, чтобы уехать из Украины. Это время начали отсчитывать с 19 апреля.

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