Выдворенный Киевом российский дипломат уже покинул Украину
Среда, 21 апреля 2021, 18:08
Старший дипломат посольства России в Киеве Евгений Черников уже вернулся домой, после того, как украинский МИД попросил его покинуть территорию Украины.
Источник: росЗМИ "ТАСС" со ссылкой на посольство РФ
Дословно посольство РФ: "Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны". .
Детали: О решении украинской стороны было объявлено 17 апреля. Отмечалось, что у Черникова будет 72 часа, чтобы уехать из Украины. Это время начали отсчитывать с 19 апреля.
Предыстория:
- ФСБ России задержала и в течение нескольких часов удерживала консула Украины Александра Сосонюка. После чего его отпустили.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.
- Моосква заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
- В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.