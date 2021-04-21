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Выдворенный Киевом российский дипломат уже покинул Украину

Среда, 21 апреля 2021, 18:08

Старший дипломат посольства России в Киеве Евгений Черников уже вернулся домой, после того, как украинский МИД попросил его покинуть территорию Украины.

Источник: росЗМИ "ТАСС" со ссылкой на посольство РФ

Дословно посольство РФ: "Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны". .

Детали: О решении украинской стороны было объявлено 17 апреля. Отмечалось, что у Черникова будет 72 часа, чтобы уехать из Украины. Это время начали отсчитывать с 19 апреля.

Предыстория:

  • ФСБ России задержала и в течение нескольких часов удерживала консула Украины Александра Сосонюка. После чего его отпустили.
  • Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.
  • Моосква заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
  • В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Темы: МИДРосcия


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