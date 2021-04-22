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Український консул залишив територію Росії – МЗС

Четвер, 22 квітня 2021, 00:55

У МЗС повідомили, що консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк, раніше затриманий ФСБ, 21 квітня залишив територію Російської Федерації.

Джерело: Речник МЗС Олег Ніколенко, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наш консул сьогодні залишив територію РФ".

Передісторія:

  • У суботу з'явилася інформація, що Федеральна служба безпеки Росії затримала консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка.
  • Росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.
  • Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане".
  • У відповідь на рішення РФ вислати українського консула в Санкт-Петербурзі МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня.

Теми: Росіядипломатичні відносиниУкраїна


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