Український консул залишив територію Росії – МЗС

У МЗС повідомили, що консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк, раніше затриманий ФСБ, 21 квітня залишив територію Російської Федерації.

Джерело: Речник МЗС Олег Ніколенко, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наш консул сьогодні залишив територію РФ".

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