Український консул залишив територію Росії – МЗС
Четвер, 22 квітня 2021, 00:55
У МЗС повідомили, що консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк, раніше затриманий ФСБ, 21 квітня залишив територію Російської Федерації.
Джерело: Речник МЗС Олег Ніколенко, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Наш консул сьогодні залишив територію РФ".
Передісторія:
- У суботу з'явилася інформація, що Федеральна служба безпеки Росії затримала консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка.
- Росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.
- Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане".
- У відповідь на рішення РФ вислати українського консула в Санкт-Петербурзі МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня.