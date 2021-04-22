Украинский консул покинул территорию России – МИД

В МИД сообщили, что консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк, ранее задержанный ФСБ, 21 апреля покинул территорию Российской Федерации.

Источник: Пресс-секретарь МИД Олег Николенко, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Наш консул сегодня покинул территорию РФ".

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