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Украинский консул покинул территорию России – МИД

Четверг, 22 апреля 2021, 00:55
Украинский консул покинул территорию России – МИД

В МИД сообщили, что консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк, ранее задержанный ФСБ, 21 апреля покинул территорию Российской Федерации.

Источник: Пресс-секретарь МИД Олег Николенко, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Наш консул сегодня покинул территорию РФ".

Предыстория:

  • В субботу появилась информация, что Федеральная служба безопасности России задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.
  • Россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.
  • Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюк в России "нежелательное".
  • В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

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Темы: Росcиядипломатические отношенияУкраина
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