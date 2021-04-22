Украинский консул покинул территорию России – МИД
Четверг, 22 апреля 2021, 00:55
В МИД сообщили, что консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк, ранее задержанный ФСБ, 21 апреля покинул территорию Российской Федерации.
Источник: Пресс-секретарь МИД Олег Николенко, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Наш консул сегодня покинул территорию РФ".
Предыстория:
- В субботу появилась информация, что Федеральная служба безопасности России задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.
- Россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.
- Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюк в России "нежелательное".
- В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.