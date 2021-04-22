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Кулеба відреагував на заяву Путіна про "червоні лінії"

Четвер, 22 квітня 2021, 09:11
Кулеба відреагував на заяву Путіна про червоні лінії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Володимир Путін лякає західні країни, показуючи, що лише РФ може перетинати "червоні лінії". 

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Reuters"

Пряма мова: "Я прочитав послання президента Путіна наступним чином: "Ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але вам не дозволено перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де наші червоні лінії".

Деталі: Так голова МЗС України відреагував на слова Путіна, який у середу попередив Захід, щоб той не перетинав російські "червоні лінії", бо Москва буде реагувати "швидко і жорстко". 

Кулеба також сказав, що не має інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України в Росії вже прийняте. 

"Тож зараз воно може йти в будь-якому напрямку", - сказав Кулеба.

Міністр також повідомив, що Україна не отримала відповіді Кремля на запрошення президента Володимира Зеленського російському президенту Володимиру Путіну про переговори в зоні конфлікту на Донбасі.

Передісторія:

  • 20 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу", і запевнив, що Україна не боїться Росії.
  • 21 квітня речник Путіна заявляв, що російському президенту доповіли про пропозицію президента України зустрітися на Донбасі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кулеба ДмитроМЗСРосіяПутінЗеленський
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