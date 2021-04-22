Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба відреагував на заяву Путіна про "червоні лінії"

Четвер, 22 квітня 2021, 09:11

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Володимир Путін лякає західні країни, показуючи, що лише РФ може перетинати "червоні лінії". 

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Reuters"

Пряма мова: "Я прочитав послання президента Путіна наступним чином: "Ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але вам не дозволено перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де наші червоні лінії".

Деталі: Так голова МЗС України відреагував на слова Путіна, який у середу попередив Захід, щоб той не перетинав російські "червоні лінії", бо Москва буде реагувати "швидко і жорстко". 

Кулеба також сказав, що не має інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України в Росії вже прийняте. 

"Тож зараз воно може йти в будь-якому напрямку", - сказав Кулеба.

Міністр також повідомив, що Україна не отримала відповіді Кремля на запрошення президента Володимира Зеленського російському президенту Володимиру Путіну про переговори в зоні конфлікту на Донбасі.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: 16 235 нових і 470 летальних випадків за добу 

Ізраїль заявляє про атаки на Сирію після ракетного нападу – ЗМІ

Оновлено від 00:33У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні

Український консул залишив територію Росії – МЗС

Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО: список

Новини 21 квітня: закон про призов резервістів, продовження карантину

Усі новини...
Останні новини
09:11
Кулеба відреагував на заяву Путіна про "червоні лінії"
08:29
У Кремлі відповіли на ультиматум Чехії щодо висланих дипломатів
08:22
COVID в Україні: 16 235 нових і 470 летальних випадків за добу 
08:00
Головні новини середи і ночі: закон про призов резервістів, нові санкції в дії
07:53
Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
07:28
Байден може офіційно визнати геноцид вірмен – ЗМІ
06:25
Український, польський і литовський парламенти спільною заявою засудили агресію РФ
05:39
В Україні коронавірус забрав життя понад 40 тисяч людей
04:26
Ізраїль заявляє про атаки на Сирію після ракетного нападу – ЗМІ
03:28
Оновлено від 00:33У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні
Усі новини...