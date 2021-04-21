Путіну доповіли про пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі – Пєсков
Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.
Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Деталі: За словами Пєскова, текст виступу Зеленського, опублікованого ввечері 20 квітня, був "оперативно донесений" Путіну.
Разом з тим прессекретар зазначив, що, можливо, президент РФ ще не встиг з ним ознайомитися, оскільки працював над текстом послання Федеральним зборам.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню.
Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
- Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявила також польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. СІТ дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
- Розвідка повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.