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Путіну доповіли про пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі – Пєсков

Середа, 21 квітня 2021, 15:38
Фото gazeta.ru

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пропозицію президента України Волоадимира Зеленського зустрітися на Донбасі.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: За словами Пєскова, текст виступу Зеленського, опублікованого ввечері 20 квітня, був "оперативно донесений" Путіну.

Разом з тим прессекретар зазначив, що, можливо, президент РФ ще не встиг з ним ознайомитися, оскільки працював над текстом послання Федеральним зборам.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню.  

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  •  Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявила також польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. СІТ дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
  • Розвідка повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.

Теми: ПутінЗеленськийДонбас


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