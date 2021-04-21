Путіну доповіли про пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі – Пєсков

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пропозицію президента України Волоадимира Зеленського зустрітися на Донбасі.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: За словами Пєскова, текст виступу Зеленського, опублікованого ввечері 20 квітня, був "оперативно донесений" Путіну.

Разом з тим прессекретар зазначив, що, можливо, президент РФ ще не встиг з ним ознайомитися, оскільки працював над текстом послання Федеральним зборам.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню.

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