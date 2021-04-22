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Кулеба отреагировал на заявление Путина о "красных линиях"

Четверг, 22 апреля 2021, 09:11
Кулеба отреагировал на заявление Путина о красных линиях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин пугает западные страны, показывая, что только РФ может пересекать "красные линии".

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Reuters"

Прямая речь: "Я прочитал послание президента Путина следующим образом: "Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где наши красные линии".

Детали: Так глава МИД Украины отреагировал на слова Путина, который в среду предупредил Запад, чтобы тот не пересекал российские "красные линии", потому что Москва будет реагировать "быстро и жестко".

Кулеба также сказал, что не располагает информацией, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины в России уже принято.

"Поэтому сейчас оно может идти в любом направлении", – сказал Кулеба.

Министр также сообщил, что Украина не получила ответа Кремля на приглашение президента Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину о переговорах в зоне конфликта на Донбассе.

Предыстория: 

  • 20 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса", и заверил, что Украина не боится России.
  • 21 апреля пресс-секретарь Путина заявил, что российскому президенту доложили о предложении президента Украины встретиться на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийМИДРосcияПутинЗеленский
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