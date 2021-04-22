Посол США в РФ полетів до Вашингтона

Посол США в Москві Джон Салліван вилетів до Сполучених Штатів для консультацій.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Відзначається, що кілька автомобілів американської дипмісії під'їхали до залу офіційних осіб і делегацій аеропорту Шереметьєво.

Спілкуватися з пресою посол США не став.

Раніше США ввели санкції відносно Росії і вислали 10 російських дипломатів.

Саллівану рекомендувалося поїхати до Вашингтона для консультацій.

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