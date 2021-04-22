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Посол США в РФ полетів до Вашингтона

Четвер, 22 квітня 2021, 11:36

Посол США в Москві Джон Салліван вилетів до Сполучених Штатів для консультацій.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Відзначається, що кілька автомобілів американської дипмісії під'їхали до залу офіційних осіб і делегацій аеропорту Шереметьєво.

Спілкуватися з пресою посол США не став.

Раніше США ввели санкції відносно Росії і вислали 10 російських дипломатів.

Саллівану рекомендувалося поїхати до Вашингтона для консультацій.

Передісторія:

  • 16 квітня у відповідь на санкції США Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до "реалізації антиросійського курсу".
  • Йдеться про директора ФБР Крістофера Рея, директора національної розвідки Евріл Хейнс, генпрокурора Мерріка Гарланда, директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаль, міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та радника президента із внутрішньої політики Сьюзан Райс. Також під санкції потрапив колишній помічник Дональда Трампа з національної безпеки та постійний представник США в ООН Джон Болтон та ексдиректор ЦРУ Роберт Вулсі.
  • Також, Росія радить послу США Джону Саллівану повернутись у Вашингтон для консультацій, обіцяє вислати 10 американських дипломатів та сформувати "чорний список" із чиновників. 

Теми: СШАРосіясанкції


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