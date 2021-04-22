Посол США в РФ улетел в Вашингтон
Четверг, 22 апреля 2021, 11:36
Посол США в Москве Джон Салливан вылетит в Соединенные Штаты для консультаций.
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: Отмечается, что несколько автомобилей американской дипмиссии подъехали к залу официальных лиц и делегаций аэропорта Шереметьево.
Общаться с прессой посол США не стал.
Ранее США ввели санкции в отношении России и выслали 10 российских дипломатов.
Салливану рекомендовалось поехать в Вашингтон для консультаций.
Предыстория:
- 16 апреля в ответ на санкции США Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".
- Речь идет о директоре ФБР Кристофере Рэе, директоре национальной разведки Эврил Хейнс, генпрокуроре Меррике Гарланде, директоре Федерального бюро тюрем Майкле Карвахале, министре внутренней безопасности Алехандро Майоркасе и советнике президента по внутренней политике Сьюзан Райс. Также под санкции попал бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности и постоянный представитель США в ООН Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.
- Также, Россия советует послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций, обещает выслать 10 американских дипломатов и сформировать "черный список" из чиновников.