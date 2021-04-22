Посол США в РФ улетел в Вашингтон

Посол США в Москве Джон Салливан вылетит в Соединенные Штаты для консультаций.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что несколько автомобилей американской дипмиссии подъехали к залу официальных лиц и делегаций аэропорта Шереметьево.

Общаться с прессой посол США не стал.

Ранее США ввели санкции в отношении России и выслали 10 российских дипломатов.

Салливану рекомендовалось поехать в Вашингтон для консультаций.

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