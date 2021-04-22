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Посол США в РФ улетел в Вашингтон

Четверг, 22 апреля 2021, 11:36

Посол США в Москве Джон Салливан вылетит в Соединенные Штаты для консультаций.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что несколько автомобилей американской дипмиссии подъехали к залу официальных лиц и делегаций аэропорта Шереметьево.

Общаться с прессой посол США не стал.

Ранее США ввели санкции в отношении России и выслали 10 российских дипломатов.

Салливану рекомендовалось поехать в Вашингтон для консультаций.

Предыстория:

  • 16 апреля в ответ на санкции США Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".
  • Речь идет о директоре ФБР Кристофере Рэе, директоре национальной разведки Эврил Хейнс, генпрокуроре Меррике Гарланде, директоре Федерального бюро тюрем Майкле Карвахале, министре внутренней безопасности Алехандро Майоркасе и советнике президента по внутренней политике Сьюзан Райс. Также под санкции попал бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности и постоянный представитель США в ООН Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.
  • Также, Россия советует послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций, обещает выслать 10 американских дипломатов и сформировать "черный список" из чиновников.

Темы: СШАРосcиясанкции


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