Пєсков: Путін сам відповість на пропозицію Зеленського
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін сам дасть відповідь на пропозицію лідера України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі.
Джерело: російське видання "ТАСС"
Пряма мова: "Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам".
Деталі: Він додав, що президенту РФ доповіли про звернення Зеленського.
Пєсков також переадресував в МЗС РФ прохання прокоментувати висловлювання глави МЗС України Дмитра Кулеби, який закликав Захід розглянути можливість "відключення Росії" від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню.