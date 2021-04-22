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Пєсков: Путін сам відповість на пропозицію Зеленського

Четвер, 22 квітня 2021, 14:13

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін сам дасть відповідь на пропозицію лідера України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі.

Джерело: російське видання "ТАСС"

Пряма мова: "Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам".

Деталі: Він додав, що президенту РФ доповіли про звернення Зеленського.

Пєсков також переадресував в МЗС РФ прохання прокоментувати висловлювання глави МЗС України Дмитра Кулеби, який закликав Захід розглянути можливість "відключення Росії" від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню.  

Теми: ЗеленськийПутінВерховна Рада


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