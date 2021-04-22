Песков: Путин сам ответит на предложение Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сам даст отвеит на предложение лидера Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе.

Источник: российское издание "ТАСС"

Прямая речь: "Если президент посчитает необходимым, он ответит сам".

Детали: Он добавил, что президенту РФ доложили об обращении Зеленского.

Песков также переадресовал в МИД РФ просьбу прокомментировать высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Запад рассмотреть возможность "отключения России" от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня.