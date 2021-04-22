НАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одного з восьми підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року, відтак він вже не мав можливості затягувати досудове розслідування. Його викликали до САП на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася".

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