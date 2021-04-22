Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего

Четверг, 22 апреля 2021, 14:30

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одного из восьми подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь" Игоря Гладковского.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Следствие располагает достаточными основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами к 15 апреля 2021, поэтому он уже не имел возможности затягивать досудебное расследование. Его вызвали в САП на 16 апреля и, в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако он трижды не появился".

 

Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Предистория:

  • 21 декабря НАБУ и САП сообщилио подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.
  • Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО. 
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали"дела по Гладковскому за взятки.
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

Украинская правда
Темы: ГладковскийНАБУрозыск


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия объявила о начале отвода войск от Украины

На Донбассе погиб боец ООС

Россия начала большие военные учения в Крыму, приехал министр обороны

Белый дом о выпадах Путина: У нас толстая кожа

Боевики выкатили "Грады" за линии отвода

Кулеба отреагировал на заявление Путина о "красных линиях"

Все новости...
Гладковский
ВАКС не пошел на сделку с фигурантом коррупционного скандала с Гладковским
Суд освободил от ответственности фигуранта схемы Гладковского
"Богдан Моторс" Гладковского в 2020 получила убытков на более чем 3 миллиарда
Последние новости
14:45
Кабмин просят продлить срок действия спецобязательств для производителей тепла
14:34
Россия объявила о начале отвода войск от Украины
14:34
Партия вакцина AstraZeneca, которая должна была быть в Украине 22 апреля, прибудет позже
14:30
фотоНАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего
14:13
Песков: Путин сам ответит на предложение Зеленского
14:11
фотоСуд Амстердама возобновил слушания по делу "скифского золота"
14:08
От 3,2 до 40%: В Раде хотят ввести акциз на продажу "зеленой" электроэнергии
13:57
Россия запретила въезд для 122 иностранцев из-за участия в протестах
13:54
Кто из номинантов на "Оскар" самый популярный среди украинцев. Анализ Google
13:52
Полиция Киева разыскивает мужчину, который мешал съемочной группе телеканала
Все новости...