НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одного из восьми подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь" Игоря Гладковского.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Следствие располагает достаточными основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами к 15 апреля 2021, поэтому он уже не имел возможности затягивать досудебное расследование. Его вызвали в САП на 16 апреля и, в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако он трижды не появился".

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