Можливі фігуранти викрадення Чауса "засвітились" біля його будинку – ЗМІ

Маршрут руху можливо причетних до викрадення колишнього судді Миколи Чауса українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка вдалось відстежити за GPS-трекером, який свідчить, що вони кілька разів перебували біля будинку Чауса у Молдові.

Джерело: "Слідство.Інфо" та RISE Moldova

Деталі: Раніше журналісти вказували, що Коваленко та Куценко можуть бути причетні до викрадення Чауса. Наразі з’явились нові деталі їх перебування у Молдові. Так, Юрій Коваленко, який може бути причетним до української розвідки, заїхав у Молдову в середині березня та оселився в одному із готелів Кишинева. 17 березня він орендував автомобіль – червоний Хюндай, у якому був встановлений GPS-трекер.

За даними журналістів, саме завдяки його наявності молдавським правоохоронцям вдалось відстежити маршрут руху Коваленка у столиці. Так, він кілька разів їздив до будинку, де жив Микола Чаус. Там він стояв по кілька годин. Все це відбувалось перед викраденням судді.

Проте вже 21 березня чоловік виїхав з Молдови, але повернувся за 3 три дні. Тоді до сусідньої країни також в’їхав ще один українець – Андрій Куценко. Останній також може бути пов’язаним із вітчизняною розвідкою.

Наступні 8 днів, поки Чауса не викрали, чоловіки регулярно змінювали готелі в Кишиневі. Їх обличчя зафіксували камери у щонайменше 6 локаціях.

Правоохоронці, що розслідують справу, стверджують що викрали Чауса 3 квітня на старому білому Форді. Пізніше його пересадили у Мерседес, а згодом в інший автомобіль, який начебто належить Посольству України в Молдові.

Камери спостереження зафіксували, як авто на дипломатичних номерах рухалося у бік українського кордону. Молдавський журналістам вдалось отримати відео з прикордонного містечка Отач, на якому видно, що посольська машина приблизно о 15.30 повертає до пункту пропуску. Вже через 10 хвилин автівка залишила Молдову.

За її кермом начебто був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк. Коли журналісти запитали в нього про викрадення Чауса, він кинув слухавку.

Коваленко та Куценко пішки покинули Молдову за кілька хвилин після посольської машини. Відомо, що авто посольства згодом повернулось до Кишинева.

"Слідство.Інфо" також змогло знайти відео, де люди, схожі на Юрія Коваленка і Андрія Куценка, рухаються до прикордонного пункту.

Зазначається, що того дня з Молдови до України виїхала ще одна група чоловіків, яких перевіряють на причетність до викрадення судді.

У розпорядженні журналістів також є документи, які підтверджують, що Молдова зверталась до України з дипломатичною нотою та просила зняти з Сергія Сметанюка дипломатичний імунітет та дозволити провести слідчі дії з посольським автомобілем.

Україна згоду на такі дії не надала, а лише погодились на зустріч Сметанюка з представниками молдовської сторони виключно на території нашого посольства.

Що передувало: Журналісти "Слідство.Інфо" та RISE Moldova повідомили, що молдавські силовики перевіряють у справі викрадення скандального судді Миколи Чауса десятьох громадян України, серед яких є начебто пов’язані із розвідкою особи.

Зокрема, йдеться про Юрія Коваленка та Андрія Куценка.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони назвали інформацію про ймовірну причетність їх співробітників до викрадення із Молдови колишнього судді Миколи Чауса "провокацією російських спецслужб".

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