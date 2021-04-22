Возможные фигуранты похищения Чауса "засветились" возле его дома – СМИ

Маршрут движения возможно причастных к похищению бывшего судьи Николая Чауса украинцев Юрия Коваленко и Андрея Куценко удалось отследить по GPS-трекеру, который свидетельствует о том, что они несколько раз находились возле дома Чауса в Молдове.

Источник: "Слідство.Інфо" и RISE Moldova

Детали: Раньше журналисты указывали, что Коваленко и Куценко могут быть причастны к похищению Чауса. Сейчас появились новые детали их пребывания в Молдове. Так, Юрий Коваленко, который может быть причастен к украинской разведки, заехал в Молдову в середине марта и поселился в одном из отелей Кишинева. 17 марта он арендовал автомобиль – красный Хюндай, в котором был установлен GPS-трекер.

По данным журналистов, именно благодаря его наличии молдавским правоохранителям удалось отследить маршрут движения Коваленко в столице. Так, он несколько раз ездил к дому, где жил Николай Чаус. Там он стоял по несколько часов. Все это происходило перед похищением судьи.

Однако уже 21 марта мужчина уехал из Молдовы, но вернулся за 3 три дня. Тогда в соседнюю страну также въехал еще один украинец – Андрей Куценко. Последний также может быть связан с отечественной разведкой.

Следующие 8 дней, пока Чауса не похитили, мужчины регулярно меняли гостиницы в Кишиневе. Их лица зафиксировали камеры в не менее 6 локациях.

Правоохранители, расследующие дело, утверждают, что похитили Чауса 3 апреля на старом белом Форде. Позже его пересадили в Мерседес, а затем в другой автомобиль, который якобы принадлежит Посольству Украины в Молдове.

Камеры наблюдения зафиксировали, как авто на дипломатических номерах двигалось в сторону украинской границы. Молдавский журналистам удалось получить видео с пограничного городка Отач, на котором видно, что посольская машина примерно в 15:30 поворачивает в пункт пропуска. Уже через 10 минут машина оставила Молдову.

За ее рулем якобы был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк. Когда журналисты спросили у него о похищении Чауса, тот бросил трубку.

Коваленко и Куценко пешком покинули Молдову через несколько минут после посольской машины. Известно, что авто посольства впоследствии вернулось в Кишинев.

"Слідство.Інфо" также смогло найти видео, где люди, похожие на Юрия Коваленко и Андрея Куценко, движутся к пограничному пункту.

Отмечается, что в тот день из Молдовы в Украину выехала еще одна группа мужчин, проверяют на причастность к похищению судьи.

В распоряжении журналистов также есть документы, подтверждающие, что Молдова обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять с Сергея Сметанюка дипломатический иммунитет и позволить провести следственные действия с посольским автомобилем.

Украина согласие на такие действия не предоставила, а лишь согласились на встречу Сметанюка с представителями молдавской стороны исключительно на территории нашего посольства.

Что предшествовало: Журналисты "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что молдавские силовики проверяют по делу похищения скандального судьи Николая Чауса десят граждан Украины, среди которых вроде бы есть связанные с разведкой лица.

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