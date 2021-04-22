Стало відомо ім’я вбитого на Донбасі бійця
Четвер, 22 квітня 2021, 23:11
22 квітня від обстрілу протитанкової керованої ракети загинув волинський військовий Олександр Анатолійович Луцик.
Джерело: Волинська обласна рада
Деталі: Зазначається, що загиблому було 39 років. Він народився у селі Годомичі Колківської територіальної громади.
Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону.
Що передувало: Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі 22 квітня загинув військовий Об'єднаних сил.
За добу 21 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 обстріли зафіксували станом на 7:00 годину ранку 22 квітня.
Українська правда