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Стало відомо ім’я вбитого на Донбасі бійця

Четвер, 22 квітня 2021, 23:11
Стало відомо ім’я вбитого на Донбасі бійця

22 квітня від обстрілу протитанкової керованої ракети загинув волинський військовий Олександр Анатолійович Луцик.

Джерело: Волинська обласна рада

Деталі: Зазначається, що загиблому було 39 років. Він народився у селі Годомичі Колківської територіальної громади.

Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону.

Що передувало: Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі 22 квітня загинув військовий Об'єднаних сил.

За добу 21 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 обстріли зафіксували станом на 7:00 годину ранку 22 квітня.

Українська правда
Теми: ООСДонбас
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