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Стало известно имя убитого на Донбассе бойца

Четверг, 22 апреля 2021, 23:11

22 апреля от обстрела противотанковой управляемой ракеты погиб волынский военный Александр Анатольевич Луцик.

Источник: Волынский областной совет

Детали: Отмечается, что погибшему было 39 лет. Он родился в селе Годомичи Колковской территориальной громады. Служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона.

Что предшествовало: В результате обстрела боевиков на Донбассе 22 апреля погиб военный Объединенных сил.

За сутки 21 апреля в районе проведения операции Объединенных сил российские вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 обстрелы зафиксировали по состоянию на 7:00 утра 22 апреля.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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