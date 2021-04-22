Стало известно имя убитого на Донбассе бойца

22 апреля от обстрела противотанковой управляемой ракеты погиб волынский военный Александр Анатольевич Луцик.

Источник: Волынский областной совет

Детали: Отмечается, что погибшему было 39 лет. Он родился в селе Годомичи Колковской территориальной громады. Служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона.

Что предшествовало: В результате обстрела боевиков на Донбассе 22 апреля погиб военный Объединенных сил.

За сутки 21 апреля в районе проведения операции Объединенных сил российские вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 обстрелы зафиксировали по состоянию на 7:00 утра 22 апреля.