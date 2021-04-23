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В Минобороны РФ заявили, что начали возвращать войска с учений в оккупированном Крыму

Пятница, 23 апреля 2021, 09:46
В Минобороны РФ заявили, что начали возвращать войска с учений в оккупированном Крыму

Российские военные, принимавшие участие в учении в оккупированном Крыму, начали возвращаться на базы.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на обороннное ведомство РФ

Детали: В Минобороны РФ сообщили, что 23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, "приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации".

Дословно: "В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации".

Предыстория:

  • Под предлогом учений Россия стянула беспрецедентное количество войск в границе с Украиной. США и лидеры стран Европы выразили обеспокоенность этим фактом и призвали РФ к снижению градуса напряжения.
  • В оккупированном ею Крыму Россия привлекла к военным учениям 10 тыс. военных и 40 боевых кораблей.
  • 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина приветствует отвод российских войск от границы.

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Темы: РосcиявойнаКрымоккупация
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