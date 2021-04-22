Зеленський відреагував на новини з РФ: Зменшення військ на кордоні знижує напругу
Четвер, 22 квітня 2021, 17:53
Президент Володимир Зеленський каже, що Україна вітає відведення російських військ від кордону та дякує міжнародним партнерам за підтримку.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку".
Що передувало: У четвер стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
Предісторія:
- Останні тижні Росія стягувала свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". У Білому домі підтвердили, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.
- США і лідери багатьох європейських країн закликали Росію знизити градус напруги та відвести війська.
Українська правда