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Зеленський відреагував на новини з РФ: Зменшення військ на кордоні знижує напругу

Четвер, 22 квітня 2021, 17:53
Зеленський відреагував на новини з РФ: Зменшення військ на кордоні знижує напругу

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна вітає відведення російських військ від кордону та дякує міжнародним партнерам за підтримку.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку".

Що передувало: У четвер стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Предісторія: 

  • Останні тижні Росія стягувала свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". У Білому домі підтвердили, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.
  • США і лідери багатьох європейських країн закликали Росію знизити градус напруги та відвести війська.

Українська правда

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Теми: РосіявійнаЗеленський
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