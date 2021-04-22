Зеленський відреагував на новини з РФ: Зменшення військ на кордоні знижує напругу

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна вітає відведення російських військ від кордону та дякує міжнародним партнерам за підтримку.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку".

Що передувало: У четвер стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

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