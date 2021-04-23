Навальний припиняє голодування
Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
Джерело: Навальний в Instagram
Пряма мова Навального: "Мене двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження і аналізи і віддають результати і висновки.
Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора оприлюднили заяву про те, що ми з вами добилися досить, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їх слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати не буде кого" здаються мені такими, що заслуговують на увагу.
Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене пропадає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні і, кажуть, це навіть важче. Так що побажайте удачі".
Передісторія:
- Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували. Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє. Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря. Депутати німецького Бундестагу звинуватили Росію в цілеспрямованих тортурах Навального.
- Лікарі російського опозиціонера заявляють про його критичний станза результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
- Адвокат Навального каже, що його підзахисний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.