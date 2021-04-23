Навальный прекращает голодовку
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что прекращает голодовку.
Источник: Навальный в Instagram
Прямая речь Навального: "Меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.
Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого" кажутся мне заслуживающими внимания.
Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это, и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи".
Что было раньше:
- В марте адвокаты заявили о стремительном ухудшении его состояния здоровья. По их словам, Навальный испытываетсильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует.
- 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя пустить к нему врача.
- Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевелииз медицинской части обратно в отряд.