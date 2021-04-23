Навальный прекращает голодовку

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что прекращает голодовку.

Источник: Навальный в Instagram

Прямая речь Навального: "Меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.

Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого" кажутся мне заслуживающими внимания.

Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это, и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи".

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