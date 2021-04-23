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Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

П'ятниця, 23 квітня 2021, 16:33
Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО
Фото: МВС

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі Українській правді, джерела УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Близько 6 ранку до поліції надійшло повідомлення що підозрюваний у зґвалтуванні дівчинки чоловік повісився у СІЗО".

Деталі: За інформацією джерел, в арештованого був співкамерник, який вранці побачив, що той порізав простирадла, зробив з них мотузку й повісився на кватирці.

Передісторія: 11 березня в селі Щасливе Херсонської області правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової зі слідами удушення і зґвалтування.

14 березня затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 62-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров'я особи.

Коли поліцейські прийшли затримувати чоловіка, він лежав із порізаними венами.

Нагадаємо: 13 квітня чоловік, який влітку 2020 року жорстоко побив і намагався зґвалтувати жінку в потягу "Київ-Маріуполь", помер у лікарні, куди його госпіталізували зі слідчого ізолятора.

Українська правда

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Теми: вбивствоХерсонська областьдіти
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