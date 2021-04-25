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Україна просить у Німеччини оборонне озброєння для захисту від РФ

Неділя, 25 квітня 2021, 10:56
Зенітне знаряддя типу Millennium

Київ звернувся до Німеччини з проханням про постачання оборонних озброєнь для захисту свого узбережжя на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією, але однин з впливових політиків у Берліні виступив проти.

Джерело: матеріал німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, який наводить DW

Деталі: Журналістам FAS вдалося отримати список прохань Києва. Україна, зокрема, попросила боєголовки для протикорабельних ракет типу SeaSpear, зенітні знаряддя типу GDM-008 Millennium, безпілотні підводні системи SeaCat та SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Зазначається, що раніше українська сторона також просила Берлін передати для захисту від російської агресії списані німецькі корвети. Такі пріоритети пояснюються тим, що узбережжя Чорного моря розглядається як одна з цілей для можливого вторгнення РФ на територію материкової України.

Прохання Києва про допомогу зустріли опір. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, який представляє соціал-демократів, негативно поставився до можливих поставок озброєнь українській стороні.

Водночас міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яка належить до Християнсько-демократичного союзу (ХДС), готова піти на зустріч потребам України.

Ідею також підтримав і голова комітету Бундестагу із закордонних справ, член ХДС Норберт Рьоттген. Він заявив, що було б помилково виключати поставку оборонних озброєнь Україні, оскільки "Росія погрожує війною".

Посол України в ФРН Андрій Мельник подякував Рьоттгену за його позицію та додав, що Київ чекає на конкретні дії Берліна.

Нагадаємо:

  • Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордну з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.
  • В окупованому нею Криму Росія залучила до військових навчань  10 тисяч військових і 40 бойових кораблів.
  • 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • У Міноборони США наголосили, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

Теми: зброяНімеччинаУкраїнаРосія


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