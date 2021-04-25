Украина просит у Германии оборонительное вооружение для защиты от РФ

Киев обратился к Германии с просьбой о поставках оборонительных вооружений для защиты своего побережья на фоне роста напряженности на границе с Россией, но один из влиятельных политиков в Берлине выступил против.

Источник: материал немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, который цитирует DW

Детали: Журналистам FAS удалось получить список просьб Киева. Украина, в частности, просила боеголовки для противокорабельных ракет типа SeaSpear, зенитные орудия типа GDM-008 Millennium, беспилотные подводные системы SeaCat и SeaFox для обнаружения и обезвреживания морских мин.

Отмечается, что ранее украинская сторона также просила Берлин передать для защиты от российской агрессии списанные немецкие корветы. Такие приоритеты объясняются тем, что побережье Черного моря рассматривается как одна из целей для возможного вторжения РФ на территорию материковой Украины.

Просьба Киева о помощи встретила сопротивление. Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, представляющий социал-демократов, негативно отнесся к возможным поставкам вооружений украинской стороне.

В то же время министр обороны Аннеґрет Крамп-Карренбауэр, которая входит в Христианско-демократический союз (ХДС), была готова пойти на встречу потребностям Украины.

Идею также поддержал и председатель комитета Бундестага по иностранным делам, член ХДС Норберт Реттген. Он заявил, что было бы ошибочно исключать поставку оборонительных вооружений, поскольку "Россия угрожает войной".

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник поблагодарил Реттгена за его позицию и добавил, что Киев ждет конкретных действий от Берлина.

Breaking‼️

Вперше впливовий 🇩🇪політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до 🇺🇦голосу 🙏🏻Чекаєм на конкретні дії Берліна 👉🏻https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

Напомним: