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Украина просит у Германии оборонительное вооружение для защиты от РФ

Воскресенье, 25 апреля 2021, 10:56
Украина просит у Германии оборонительное вооружение для защиты от РФ
Зенитное орудие типа Millennium

Киев обратился к Германии с просьбой о поставках оборонительных вооружений для защиты своего побережья на фоне роста напряженности на границе с Россией, но один из влиятельных политиков в Берлине выступил против.

Источник: материал немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, который цитирует DW

Детали: Журналистам FAS удалось получить список просьб Киева. Украина, в частности, просила боеголовки для противокорабельных ракет типа SeaSpear, зенитные орудия типа GDM-008 Millennium, беспилотные подводные системы SeaCat и SeaFox для обнаружения и обезвреживания морских мин.

Отмечается, что ранее украинская сторона также просила Берлин передать для защиты от российской агрессии списанные немецкие корветы. Такие приоритеты объясняются тем, что побережье Черного моря рассматривается как одна из целей для возможного вторжения РФ на территорию материковой Украины.

Просьба Киева о помощи встретила сопротивление. Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, представляющий социал-демократов, негативно отнесся к возможным поставкам вооружений украинской стороне.

В то же время министр обороны Аннеґрет Крамп-Карренбауэр, которая входит в Христианско-демократический союз (ХДС), была готова пойти на встречу потребностям Украины.

Идею также поддержал и председатель комитета Бундестага по иностранным делам, член ХДС Норберт Реттген. Он заявил, что было бы ошибочно исключать поставку оборонительных вооружений, поскольку "Россия угрожает войной".

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник поблагодарил Реттгена за его позицию и добавил, что Киев ждет конкретных действий от Берлина.

Напомним:

  • Под предлогом учений Россия стянула беспрецедентное количество войск в границе с Украиной. США и лидеры стран Европы выразили обеспокоенность этим фактом и призвали РФ к снижению градуса напряжения.
  • В оккупированном ею Крыму Россия привлекла к военным учениям 10 тыс. военных и 40 боевых кораблей.
  • 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • В Минобороны США отметили, что преждевременно оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеГерманияУкраинаРосcия
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