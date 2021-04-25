Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ще 4,5 тисячі українців отримали щеплення проти Covid

Неділя, 25 квітня 2021, 13:04

В Україні 24 квітня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 4531 людині (23 квітня вакцинували більше 14 тисяч).

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Перше щеплення вже отримали 526 914 людей, ще 5 завершили вакцинацію — отримали дві дози препарату.

Вакцинацію протягом доби здійснювали у 160 пунктах щеплення, також працювали 147 мобільних бригад.

Найбільше щеплень 24 квітня зробили у Харківській (754) та Одеській (414) областях. Найменше щеплень дісталося жителям Сумщини(5), Закарпаття (13) та Івано-Франківщини (20).

За весь час найбільше щеплень зробили у Києві — 49 818. Серед лідерів також Дніпропетровська (40 785), Львівська (40 753) та Київська області (25 319).

Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.

 

Нагадаємо:

  • До кінця травня Україна може отримати 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca, а 474 тисячі вакцини Pfizer очікують на тижні із 17 травня.
  • Кількість зроблених щеплень проти коронавірусу у світі сягнула мільярда - менш як за п'ять місяців після розгортання перших програм масових щеплень.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фото"Як вогняна куля": у Франції спостерігали падіння великого метеора

Україна просить у Німеччини оборонне озброєння для захисту від РФ

Президент Індонезії визнав загибель військової субмарини, що потонула біля Балі

Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень в умовах карантину

В Україні майже 8 тисяч нових заражень Covid, 231 людина померла

Головні новини суботи і ночі: Байден про геноцид вірмен, YouTube заблокував канали Медведчука

Усі новини...
вакцинація
У світі зробили понад мільярд щеплень від COVID-19
Ще 14 тисячам українців зробили щеплення проти Covid-19
У Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson & Johnson
Останні новини
13:17
У Google хочуть поліпшити додаток для відеодзвінків
13:04
Ще 4,5 тисячі українців отримали щеплення проти Covid
12:23
Допомога по тимчасовій непрацездатності зросла на 15,9%
12:14
відео, фото"Як вогняна куля": у Франції спостерігали падіння великого метеора
11:59
У Києві 330 нових випадків коронавірусу, 30 заражених померли
11:39
270 тисяч ФОП і найманих працівників подали заявки на "карантинні" 8 тисяч
11:21
Прем’єр Вірменії подав у відставку задля дострокових виборів
11:14
У квітні на пенсії витратили 43 мільярда
10:56
Україна просить у Німеччини оборонне озброєння для захисту від РФ
10:29
Спроба узурпації влади Додоном: партія Санду звернулася до прокуратури
Усі новини...