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Ще 4,5 тисячі українців отримали щеплення проти Covid

Неділя, 25 квітня 2021, 13:04
Ще 4,5 тисячі українців отримали щеплення проти Covid

В Україні 24 квітня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 4531 людині (23 квітня вакцинували більше 14 тисяч).

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Перше щеплення вже отримали 526 914 людей, ще 5 завершили вакцинацію — отримали дві дози препарату.

Вакцинацію протягом доби здійснювали у 160 пунктах щеплення, також працювали 147 мобільних бригад.

Найбільше щеплень 24 квітня зробили у Харківській (754) та Одеській (414) областях. Найменше щеплень дісталося жителям Сумщини(5), Закарпаття (13) та Івано-Франківщини (20).

За весь час найбільше щеплень зробили у Києві — 49 818. Серед лідерів також Дніпропетровська (40 785), Львівська (40 753) та Київська області (25 319).

Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.

 

Нагадаємо:

  • До кінця травня Україна може отримати 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca, а 474 тисячі вакцини Pfizer очікують на тижні із 17 травня.
  • Кількість зроблених щеплень проти коронавірусу у світі сягнула мільярда - менш як за п'ять місяців після розгортання перших програм масових щеплень.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяМОЗ
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