У світі зробили понад мільярд щеплень від COVID-19
Неділя, 25 квітня 2021, 01:30
Кількість зроблених щеплень проти коронавірусу у світі сягнула мільярда - менш як за п'ять місяців після розгортання перших програм масових щеплень.
Джерело: The Times of Israel з посиланням на підрахунок AFP, трекер вакцинації у світі The New York Times
Деталі: Зокрема, у 207 країнах ввели не менше 1 002 938 540 доз.
Зазначається, що 58% усіх щеплень зробили у трьох країнах: США - 225,6 млн доз, Китаї - 216,1 млн, в Індії - 138,4 млн доз.
Згідно з трекером вакцинації NYT, найвищий відсоток повністю вакцинованих громадян мають Сейшели (56% жителів отримали дві дози вакцини), Ізраїль (56%), Бахрейн та Чилі (по 32%).
Нагадаємо:
- За час пандемії у світі понад 146,2 млн людей захворіли на COVID-19.
- 22 квітня у світі виявили 896 922 нові випадки COVID-19 – рекордна щоденна кількість за час пандемії.