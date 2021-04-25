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У світі зробили понад мільярд щеплень від COVID-19

Неділя, 25 квітня 2021, 01:30

Кількість зроблених щеплень проти коронавірусу у світі сягнула мільярда - менш як за п'ять місяців після розгортання перших програм масових щеплень.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на підрахунок AFP, трекер вакцинації у світі The New York Times

Деталі: Зокрема, у 207 країнах ввели не менше 1 002 938 540 доз.

Зазначається, що 58% усіх щеплень зробили у трьох країнах: США - 225,6 млн доз, Китаї - 216,1 млн, в Індії - 138,4 млн доз.

Згідно з трекером вакцинації NYT, найвищий відсоток повністю вакцинованих громадян мають Сейшели (56% жителів отримали дві дози вакцини), Ізраїль (56%), Бахрейн та Чилі (по 32%).

Нагадаємо:

  • За час пандемії у світі понад 146,2 млн людей захворіли на COVID-19.
  • 22 квітня у світі виявили 896 922 нові випадки COVID-19 – рекордна щоденна кількість за час пандемії.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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