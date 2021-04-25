Еще 4,5 тысячи украинцев получили прививки против Covid

В Украине 24 апреля первую из двух прививок против коронавируса сделали 4531 человеку, (23 апреля вакцинировали более 14 тысяч).

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Первую прививку уже получили 526 914 человек, еще 5 завершили вакцинацию - получили две дозы препарата.

Вакцинацию в течение суток осуществляли в 160 прививочных пунктах, также работали 147 мобильных бригад.

Больше всего прививок 24 апреля сделали в Харьковской (754) и Одесской (414) областях.

Меньше всего прививок досталось жителям Сумщины (5), Закарпатья (13) и Ивано-Франковщины (20).

За все время наибольшее количество прививок сделали в Киеве - 49 818. Среди лидеров также Днепропетровская (40785), Львовская (40753) и Киевская области (25 319).

По состоянию на 24 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

Напомним: