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Еще 4,5 тысячи украинцев получили прививки против Covid

Воскресенье, 25 апреля 2021, 13:04
Еще 4,5 тысячи украинцев получили прививки против Covid

В Украине 24 апреля первую из двух прививок против коронавируса сделали 4531 человеку, (23 апреля вакцинировали более 14 тысяч).

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Первую прививку уже получили 526 914 человек, еще 5 завершили вакцинацию - получили две дозы препарата.

Вакцинацию в течение суток осуществляли в 160 прививочных пунктах, также работали 147 мобильных бригад.

Больше всего прививок 24 апреля сделали в Харьковской (754) и Одесской (414) областях.

Меньше всего прививок досталось жителям Сумщины (5), Закарпатья (13) и Ивано-Франковщины (20).

За все время наибольшее количество прививок сделали в Киеве - 49 818. Среди лидеров также Днепропетровская (40785), Львовская (40753) и Киевская области (25 319).

По состоянию на 24 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

 

Напомним:

  • До конца мая Украина может получить 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca, а 474 тысячи вакцины Pfizer ожидаются с 17 мая.
  • Количество сделанных прививок против коронавируса в мире достигло миллиарда - менее чем за пять месяцев после разворачивания первых программ массовых прививаний.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияМинздрав
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