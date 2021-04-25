Еще 4,5 тысячи украинцев получили прививки против Covid
В Украине 24 апреля первую из двух прививок против коронавируса сделали 4531 человеку, (23 апреля вакцинировали более 14 тысяч).
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: Первую прививку уже получили 526 914 человек, еще 5 завершили вакцинацию - получили две дозы препарата.
Вакцинацию в течение суток осуществляли в 160 прививочных пунктах, также работали 147 мобильных бригад.
Больше всего прививок 24 апреля сделали в Харьковской (754) и Одесской (414) областях.
Меньше всего прививок досталось жителям Сумщины (5), Закарпатья (13) и Ивано-Франковщины (20).
За все время наибольшее количество прививок сделали в Киеве - 49 818. Среди лидеров также Днепропетровская (40785), Львовская (40753) и Киевская области (25 319).
По состоянию на 24 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.
Напомним:
- До конца мая Украина может получить 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca, а 474 тысячи вакцины Pfizer ожидаются с 17 мая.
- Количество сделанных прививок против коронавируса в мире достигло миллиарда - менее чем за пять месяцев после разворачивания первых программ массовых прививаний.