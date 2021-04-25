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"Замах" на Лукашенка: в ефірі держТБ показали зізнання затриманих

Неділя, 25 квітня 2021, 21:46
belta.by

В ефірі білоруського державного телеканалу ОНТ у неділю показали зізнання затриманих у справі про "замах" на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: Інтерфакс-Захід

Деталі: "Я визнаю себе винним в участі у змові", - сказав журналіст Олександр Федута.

"Визнаю свою провину", - прозвучало від глави партії БНФ Григорія Костусєва.

"Я визнаю себе винним", - сказав затриманий адвокат Юрій Зенкович.

Передісторія:

  • 17 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США. За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Він також вважає, що до підготовки замаху причетне вище політичне керівництво США.
  • У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів. Затриманими є громадянин Білорусі Олександр Федута і Юрій Зенкович, який має громадянство Білорусі та США. За даними ФСБ, вони консультувалися з представниками США і Польщі.
  • У справі про держпереворот був затриманий також глава партії БНФ Григорій Костусєв.
  • 18 квітня у КДБ Білорусі заявили, що затримані у справі про спробу "державного перевороту" дають визнавальні свідчення.

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Теми: ЛукашенкоБілорусь


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