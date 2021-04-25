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"Покушение" на Лукашенко: в эфире госТВ показали признания задержанных

Воскресенье, 25 апреля 2021, 21:46
belta.by

В эфире белорусского государственного телеканала ОНТ в воскресенье показали признания задержанных по делу о "покушении" на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: Интерфакс-Запад

Детали: "Я признаю себя виновным в участии в заговоре", - сказал журналист Александр Федута.

"Признаю свою вину", - прозвучало от главы партии БНФ Григория Костусева.

"Я признаю себя виновным", - сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.

Предыстория:

  • 17 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения и причастности к этому спецслужб США. По его словам, людей, которые планировали покушение, задержали в Москве с помощью ФСБ. Он также считает, что к подготовке покушения причастно высшее политическое руководство США.
  • В ФСБ России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые планировали на родине военный переворот с привлечением украинских националистов. Задержанными являются гражданин Беларуси Александр Федута и Юрий Зенкович, имеющий гражданство Беларуси и США. По данным ФСБ, они консультировались с представителями США и Польши.
  • По делу о госперевороте был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.
  • 18 апреля в КГБ Беларуси заявили, что задержанные по делу о попытке "государственного переворота" дают признательные показания.

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Темы: ЛукашенкоБеларусь


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