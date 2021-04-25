Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Покушение" на Лукашенко: в эфире госТВ показали признания задержанных

Воскресенье, 25 апреля 2021, 21:46
Покушение на Лукашенко: в эфире госТВ показали признания задержанных
belta.by

В эфире белорусского государственного телеканала ОНТ в воскресенье показали признания задержанных по делу о "покушении" на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: Интерфакс-Запад

Детали: "Я признаю себя виновным в участии в заговоре", - сказал журналист Александр Федута.

"Признаю свою вину", - прозвучало от главы партии БНФ Григория Костусева.

"Я признаю себя виновным", - сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.

Предыстория:

  • 17 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения и причастности к этому спецслужб США. По его словам, людей, которые планировали покушение, задержали в Москве с помощью ФСБ. Он также считает, что к подготовке покушения причастно высшее политическое руководство США.
  • В ФСБ России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые планировали на родине военный переворот с привлечением украинских националистов. Задержанными являются гражданин Беларуси Александр Федута и Юрий Зенкович, имеющий гражданство Беларуси и США. По данным ФСБ, они консультировались с представителями США и Польши.
  • По делу о госперевороте был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.
  • 18 апреля в КГБ Беларуси заявили, что задержанные по делу о попытке "государственного переворота" дают признательные показания.

Читайте также: Убить Лукашенко: зачем России создавать "заговор" белорусской оппозиции

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: