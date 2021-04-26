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США можуть призначити спецпредставника на Донбасі – Єрмак

Понеділок, 26 квітня 2021, 07:59
США можуть призначити спецпредставника на Донбасі – Єрмак

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, говорячи про підтримку України з боку Сполучених Штатів, повідомив, що обговорюється призначення спеціального представника щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю Liga.net

Пряма мова: "Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Дуже важливо, щоб така людина з'явилася.

Також обговорюється зближення нашої позиції і більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері. І плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною".

Деталі: Відповідаючи на питання, як швидко може відбутися призначення спецпредставника, Єрмак відповів, що "тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації свідчать про те, що таке рішення може бути прийнято достатньо швидко".

Передісторія:

  • Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.
  • Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.

Нагадаємо: Керівник офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву Росії про відведення військ і критику щодо дій влади у переговорному процесі.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАДонбасвійна
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