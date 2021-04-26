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США могут назначить специального представителя на Донбассе – Ермак

Понедельник, 26 апреля 2021, 07:59

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, говоря о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, сообщил, что обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращения войны в Донбассе.

Источник: Ермак в интервью Liga.net

Прямая речь: "Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны в Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился.

Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украиной".

Детали: Отвечая на вопрос, как быстро может произойти назначения спецпредставителя, Ермак ответил, что "тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро".

Предыстория:

  • Комитет Сената США поддержал законопроект о "Безопасном партнерстве с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.
  • Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.

Напомним: Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление России об отводе войск и критику относительно действий власти в переговорном процессе.

Темы: СШАДонбассвойна


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