Зеленському не важливо, де саме буде зустріч із Путіним
Понеділок, 26 квітня 2021, 12:25
Президент Володимир Зеленський знову заявив, що хоче двосторонньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю Financial Times
Дослівно: "Український лідер заявив, що хоче провести власну двосторонню зустріч із Путіним, додавши, що "нас не хвилює місце проведення, а зміст".
Деталі: Водночас, Зеленський не погоджується із заявами Кремля про перемовини із "керівниками" терористичних угруповань на сході України.
"Я не буду говорити із терористами, і на моєму місці це просто неможливо", – сказав президент.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
- Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу. Він наполягає на тому, що Київ має вести перемовини із керівниками так званих "республік".
Українська правда