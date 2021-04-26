Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленському не важливо, де саме буде зустріч із Путіним

Понеділок, 26 квітня 2021, 12:25
Зеленському не важливо, де саме буде зустріч із Путіним

Президент Володимир Зеленський знову заявив, що хоче двосторонньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст. 

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Financial Times

Дослівно: "Український лідер заявив, що хоче провести власну двосторонню зустріч із Путіним, додавши, що "нас не хвилює місце проведення, а зміст".

Деталі: Водночас, Зеленський не погоджується із заявами Кремля про перемовини із "керівниками" терористичних угруповань на сході України. 

"Я не буду говорити із терористами, і на моєму місці це просто неможливо", – сказав президент. 

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
  • Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу. Він наполягає на тому, що Київ має вести перемовини із керівниками так званих "республік".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Зеленський
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: