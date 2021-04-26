Зеленському не важливо, де саме буде зустріч із Путіним

Президент Володимир Зеленський знову заявив, що хоче двосторонньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Financial Times

Дослівно: "Український лідер заявив, що хоче провести власну двосторонню зустріч із Путіним, додавши, що "нас не хвилює місце проведення, а зміст".

Деталі: Водночас, Зеленський не погоджується із заявами Кремля про перемовини із "керівниками" терористичних угруповань на сході України.

"Я не буду говорити із терористами, і на моєму місці це просто неможливо", – сказав президент.

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