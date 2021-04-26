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Зеленському не важливо, де саме буде зустріч із Путіним

Понеділок, 26 квітня 2021, 12:25

Президент Володимир Зеленський знову заявив, що хоче двосторонньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст. 

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Financial Times

Дослівно: "Український лідер заявив, що хоче провести власну двосторонню зустріч із Путіним, додавши, що "нас не хвилює місце проведення, а зміст".

Деталі: Водночас, Зеленський не погоджується із заявами Кремля про перемовини із "керівниками" терористичних угруповань на сході України. 

"Я не буду говорити із терористами, і на моєму місці це просто неможливо", – сказав президент. 

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
  • Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу. Він наполягає на тому, що Київ має вести перемовини із керівниками так званих "республік".

Українська правда
Теми: ЗеленськийПутін


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