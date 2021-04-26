Зеленскому не важно, где именно будет встреча с Путиным

Президент Владимир Зеленский снова заявил, что хочет двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.

Источник: Зеленский в интервью Financial Times

Дословно: "Украинский лидер заявил, что хочет провести собственную двустороннюю встречу с Путиным, добавив, что" нас не волнует место проведения, а содержание".

Детали: В то же время, Зеленский не согласен с заявлениями Кремля о переговорах с "руководителями" террористических группировок на востоке Украины.

"Я не буду говорить с террористами, и на моем месте это просто невозможно", – сказал президент.

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