Зеленскому не важно, где именно будет встреча с Путиным
Понедельник, 26 апреля 2021, 12:25
Президент Владимир Зеленский снова заявил, что хочет двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.
Источник: Зеленский в интервью Financial Times
Дословно: "Украинский лидер заявил, что хочет провести собственную двустороннюю встречу с Путиным, добавив, что" нас не волнует место проведения, а содержание".
Детали: В то же время, Зеленский не согласен с заявлениями Кремля о переговорах с "руководителями" террористических группировок на востоке Украины.
"Я не буду говорить с террористами, и на моем месте это просто невозможно", – сказал президент.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
- Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".
Украинская правда