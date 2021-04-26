Ексголову Кіровоградської ОДА судитимуть за вимагання хабаря

До Вищого антикорупційного суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня та ще одного посадовця, яких викрили на одержанні хабара.

Джерело: повідомлення САП у Facebook

Деталі: Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень хабара за те, що вони не будуть перешкоджати його службовій діяльності.

Тоді голову ОДА та його пособника затримали під час отримання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень.

Правоохоронці змогли зафіксувати факт отримання ними першої частини грошей – 100 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

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