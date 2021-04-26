Ексголову Кіровоградської ОДА судитимуть за вимагання хабаря
До Вищого антикорупційного суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня та ще одного посадовця, яких викрили на одержанні хабара.
Джерело: повідомлення САП у Facebook
Деталі: Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень хабара за те, що вони не будуть перешкоджати його службовій діяльності.
Тоді голову ОДА та його пособника затримали під час отримання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень.
Правоохоронці змогли зафіксувати факт отримання ними першої частини грошей – 100 тисяч гривень.
Наразі обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
Передісторія:
- 25 червня 2020 року в СБУ повідомили, що піймали голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 мільйонів гривень. За даними УП, затриманим виявився голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.
- Того ж дня Кабінет міністрів погодив відставку Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації. Наступного дня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Балоня, який очолював область із листопада 2019 року.