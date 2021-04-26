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Экс-главу Кировоградской ОГА будут судить за вымогательство взятки

Понедельник, 26 апреля 2021, 17:14
Экс-главу Кировоградской ОГА будут судить за вымогательство взятки
Фото: СБУ

В Высший антикоррупционной суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня и еще одного чиновника, которых уличили в получении взятки.

Источник: сообщение САП в Facebook

Детали: Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что чиновники предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 миллионов гривен взятки за то, что они не будут препятствовать его служебной деятельности.

Тогда председателя ОГА и его пособника задержали во время получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тысяч гривен.

Правоохранители смогли зафиксировать факт получения ими первой части денег – 100 тысяч гривен.

Сейчас обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: взяткаАнтикоррупционный судКировоградская область
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