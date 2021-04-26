Экс-главу Кировоградской ОГА будут судить за вымогательство взятки
В Высший антикоррупционной суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня и еще одного чиновника, которых уличили в получении взятки.
Источник: сообщение САП в Facebook
Детали: Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что чиновники предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 миллионов гривен взятки за то, что они не будут препятствовать его служебной деятельности.
Тогда председателя ОГА и его пособника задержали во время получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тысяч гривен.
Правоохранители смогли зафиксировать факт получения ими первой части денег – 100 тысяч гривен.
Сейчас обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.
Предыстория:
- 25 июня 2020 в СБУ сообщили, что поймали председателя одной из областных госадминистраций и чиновника этой же ОГА на вымогательстве 1,8 миллиона гривен. По данным УП, задержанным оказался председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.
- В тот же день Кабинет министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации. На следующий день президент Владимир Зеленский принял решение об отставке баллон, который возглавлял область С ноября 2019 года.