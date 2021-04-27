У Бразилії не рекомендують закупляти російський "Спутник V" – Reuters
Вівторок, 27 квітня 2021, 03:20
Представники бразильського регулятора охорони здоров'я не рекомендують схвалювати імпорт російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19.
Джерело: Reuters із посиланням на бразильський регулятор охорони здоров'я
Деталі: Рекомендації технічного персоналу Anvisa будуть враховані радою регулятора, яка оголосить своє рішення не пізніше понеділка.
Генеральний менеджер з моніторингу здоров'я Ана Кароліна Морейра Маріно Араухо зазначила, що з урахуванням усіх зібраних даних щодо російської вакцини "властиві ризики" занадто великі.
За словами керівника ліків та біопрепаратів Anvisa Густаво Мендеса, найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися, і це – "серйозний" недолік.
Передісторія:
- РФ планувала поставити до Бразилії 150 млн доз "Спутника V", але держрегулятор країни повернув запит бразильської фармкомпанії Uniao Quimica, пояснивши це тим, що російський препарат не відповідає необхідним критеріям.
- У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Спутник V".
- У Єврокомісії здивовані, що РФ пропонує всім "Спутник V", не вакцинувавши свій народ.
- Бразилія на початку квітня вперше зафіксувала за добу понад 4 тисячі смертей, пов’язаних з Covid.