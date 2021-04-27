Представники бразильського регулятора охорони здоров'я не рекомендують схвалювати імпорт російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19.

Джерело: Reuters із посиланням на бразильський регулятор охорони здоров'я

Деталі: Рекомендації технічного персоналу Anvisa будуть враховані радою регулятора, яка оголосить своє рішення не пізніше понеділка.

Генеральний менеджер з моніторингу здоров'я Ана Кароліна Морейра Маріно Араухо зазначила, що з урахуванням усіх зібраних даних щодо російської вакцини "властиві ризики" занадто великі.

За словами керівника ліків та біопрепаратів Anvisa Густаво Мендеса, найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися, і це – "серйозний" недолік.

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