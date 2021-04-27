Представители бразильского регулятора здравоохранения рекомендует не принимать импорт российской вакцины "Спутник V" против COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на бразильский регулятор здравоохранения

Детали: Рекомендации технического персонала Anvisa будут учтены советом регулятора, который объявит свое решение не позднее понедельника.

Генеральный менеджер по мониторингу здоровья Ана Каролина Морейра Марино Араухо отметила, что с учетом всех собранных данных по поводу российской вакцины "свойственные риски" слишком велики.

По словам руководителя лекарств и биопрепаратов Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой есть наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это - "серьезный" недостаток.

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