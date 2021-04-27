В Бразилии рекомендуют не закупать российский "Спутник V" – Reuters
Вторник, 27 апреля 2021, 03:20
Представители бразильского регулятора здравоохранения рекомендует не принимать импорт российской вакцины "Спутник V" против COVID-19.
Источник: Reuters со ссылкой на бразильский регулятор здравоохранения
Детали: Рекомендации технического персонала Anvisa будут учтены советом регулятора, который объявит свое решение не позднее понедельника.
Генеральный менеджер по мониторингу здоровья Ана Каролина Морейра Марино Араухо отметила, что с учетом всех собранных данных по поводу российской вакцины "свойственные риски" слишком велики.
По словам руководителя лекарств и биопрепаратов Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой есть наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это - "серьезный" недостаток.
Предыстория:
- РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.
- В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
- В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинувавшы свой народ.
- Бразилия в начале апреля впервые зафиксировала в сутки более 4 тысяч смертей, связанных с Covid.