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В Бразилии рекомендуют не закупать российский "Спутник V" – Reuters

Вторник, 27 апреля 2021, 03:20

Представители бразильского регулятора здравоохранения рекомендует не принимать импорт российской вакцины "Спутник V" против COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на бразильский регулятор здравоохранения

Детали: Рекомендации технического персонала Anvisa будут учтены советом регулятора, который объявит свое решение не позднее понедельника.

Генеральный менеджер по мониторингу здоровья Ана Каролина Морейра Марино Араухо отметила, что с учетом всех собранных данных по поводу российской вакцины "свойственные риски" слишком велики.

По словам руководителя лекарств и биопрепаратов Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой есть наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это - "серьезный" недостаток.

Предыстория:

  • РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.
  • В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
  • В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинувавшы свой народ.
  • Бразилия в начале апреля впервые зафиксировала в сутки более 4 тысяч смертей, связанных с Covid.

Темы: БразилияРосcиявакцинациякоронавирус


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