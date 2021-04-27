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В Бразилии не рекомендуют закупать российский "Спутник V" – Reuters

Вторник, 27 апреля 2021, 03:20
В Бразилии не рекомендуют закупать российский Спутник V – Reuters

Представители бразильского регулятора здравоохранения не рекомендуют принимать импорт российской вакцины "Спутник V" против COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на бразильский регулятор здравоохранения

Детали: Рекомендации технического персонала Anvisa будут учтены советом регулятора, который объявит свое решение не позднее понедельника.

Генеральный менеджер по мониторингу здоровья Ана Каролина Морейра Марино Араухо отметила, что с учетом всех собранных данных по поводу российской вакцины "свойственные риски" слишком велики.

По словам руководителя лекарств и биопрепаратов Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой есть наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это - "серьезный" недостаток.

Предыстория:

  • РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.
  • В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
  • В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинувавшы свой народ.
  • Бразилия в начале апреля впервые зафиксировала в сутки более 4 тысяч смертей, связанных с Covid.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БразилияРосcиявакцинациякоронавирус
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