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Катер берегової охорони США прямує в Чорне море

Вівторок, 27 квітня 2021, 11:38
Фото c6f.navy.mil

Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" прямує в Чорне море.

Джерело: Шостий флот США у Twitter

Дослівно: "Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" почав перехід у північному напрямку для проходу в Чорне море після роботи з есмінцем ВМС США "Рузвельт" в Егейському морі".

Деталі: Зазначається, що катер "Гамільтон" співпрацюватиме із союзниками НАТО і партнерами в регіоні.

Що було раніше: Північний флот РФ повідомив, що два великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після великих навчань біля анексованого Криму.

Передісторія:

  • 22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.
  • За даними Міноборони РФ, в маневрах задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.
  • Чорноморський флот повідомляв про перебазування в Крим близько 50 бойових літаків.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.

Українська правда
Теми: Чорне мореСША


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