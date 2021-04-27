Катер берегової охорони США прямує в Чорне море

Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" прямує в Чорне море.

Джерело: Шостий флот США у Twitter

Дослівно: "Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" почав перехід у північному напрямку для проходу в Чорне море після роботи з есмінцем ВМС США "Рузвельт" в Егейському морі".

Деталі: Зазначається, що катер "Гамільтон" співпрацюватиме із союзниками НАТО і партнерами в регіоні.

Що було раніше: Північний флот РФ повідомив, що два великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після великих навчань біля анексованого Криму.

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