Катер берегової охорони США прямує в Чорне море
Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" прямує в Чорне море.
Джерело: Шостий флот США у Twitter
Дослівно: "Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" почав перехід у північному напрямку для проходу в Чорне море після роботи з есмінцем ВМС США "Рузвельт" в Егейському морі".
BREAKING: 🇺🇸@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021
Деталі: Зазначається, що катер "Гамільтон" співпрацюватиме із союзниками НАТО і партнерами в регіоні.
Що було раніше: Північний флот РФ повідомив, що два великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі після великих навчань біля анексованого Криму.
Передісторія:
- 22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.
- За даними Міноборони РФ, в маневрах задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.
- Чорноморський флот повідомляв про перебазування в Крим близько 50 бойових літаків.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.