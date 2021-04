Катер берегової охорони США прямує в Чорне море

Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" прямує в Чорне море.

Джерело: Шостий флот США у Twitter

Дослівно: "Патрульний катер берегової охорони США "Гамільтон" почав перехід у північному напрямку для проходу в Чорне море після роботи з есмінцем ВМС США "Рузвельт" в Егейському морі".

BREAKING: 🇺🇸@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC