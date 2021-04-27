Катер береговой охраны США направляется в Черное море

Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" направляется в Черное море.

Источник: Шестой флот США в Twitter

Дословно: "Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США "Рузвельт" в Эгейском море".

Детали: Отмечается, что катер "Гамильтон" будет сотрудничать с союзниками НАТО и партнерами в регионе.

Что было раньше: Северный флот РФ сообщил, что два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле аннексированного Крыма.

Предыстория: