Катер береговой охраны США направляется в Черное море
Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" направляется в Черное море.
Источник: Шестой флот США в Twitter
Дословно: "Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США "Рузвельт" в Эгейском море".
BREAKING: 🇺🇸@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021
Детали: Отмечается, что катер "Гамильтон" будет сотрудничать с союзниками НАТО и партнерами в регионе.
Что было раньше: Северный флот РФ сообщил, что два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле аннексированного Крыма.
Предыстория:
- 22 апреля в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ.
- По данным Минобороны РФ, в маневрах задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
- Черноморский флот сообщал о перебазировании в Крым около 50 боевых самолетов.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно, и что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.