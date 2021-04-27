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Катер береговой охраны США направляется в Черное море

Вторник, 27 апреля 2021, 11:38
Фото c6f.navy.mil

Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" направляется в Черное море.

Источник: Шестой флот США в Twitter

Дословно: "Патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон" начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США "Рузвельт" в Эгейском море".

Детали: Отмечается, что катер "Гамильтон" будет сотрудничать с союзниками НАТО и партнерами в регионе.

Что было раньше: Северный флот РФ сообщил, что два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле аннексированного Крыма.

Предыстория:

  • 22 апреля в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ.
  • По данным Минобороны РФ, в маневрах задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
  • Черноморский флот сообщал о перебазировании в Крым около 50 боевых самолетов.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно, и что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.  

 

Украинская правда
Темы: Черное мореСША


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