Україна висилає російського консула в Одесі
Міністерство закордонних справ оголосило російського консула в Одесі небажаною для перебування на українській території особою, він має виїхати з України до 30 квітня.
Джерело: повідомлення МЗС
Дослівно: "У відповідь, МЗС України оголошує консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року".
Деталі: У МЗС наголосили, що у випадку, якщо Кремль буде і далі вдаватись до провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, то Київ залишає за собою право на подальші дії у відповідь.
Напередодні Росія оголосила "персона нон грата" ще одного співробітника посольства України в Москві. Україна тоді пообіцяла швидку відповідь на такі дії Москви. Водночас в українському МЗС підкреслили, що український дипломат не займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом.
Передісторія:
- 17 квітня ФСБ Росії затримала і протягом кількох годин утримувала консула України Олександра Сосонюка. Після чого його відпустили.
- Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.
- У відповідь на рішення РФ щодо Сосонюка МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві залишити територію України впродовж 72 годин.