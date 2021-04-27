Украина высылает российского консула в Одессе
Министерство иностранных дел объявило российского консула в Одессе нежелательным для пребывания на украинской территории лицом, он должен выехать из Украины до 30 апреля.
Источник: сообщение МИД
Дословно: "В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 ".
Детали: В МИД подчеркнули, что в случае, если Кремль будет и дальше прибегать к провокациям против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, то Киев оставляет за собой право на дальнейшие действия в ответ.
Накануне Россия объявила "персона нон грата" еще одного сотрудника посольства Украины в Москве. Украина тогда пообещала быстрый ответ на такие действия Москвы. В то же время в украинском МИД подчеркнули, что украинский дипломат не занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.
Предыстория:
- ФСБ России задержала и в течение нескольких часов удерживала консула Украины Александра Сосонюка. После чего его отпустили.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.
- Моосква заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовали покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
- В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины потребовала от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.