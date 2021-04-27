Украина высылает российского консула в Одессе

Министерство иностранных дел объявило российского консула в Одессе нежелательным для пребывания на украинской территории лицом, он должен выехать из Украины до 30 апреля.

Источник: сообщение МИД

Дословно: "В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 ".

Детали: В МИД подчеркнули, что в случае, если Кремль будет и дальше прибегать к провокациям против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, то Киев оставляет за собой право на дальнейшие действия в ответ.

Накануне Россия объявила "персона нон грата" еще одного сотрудника посольства Украины в Москве. Украина тогда пообещала быстрый ответ на такие действия Москвы. В то же время в украинском МИД подчеркнули, что украинский дипломат не занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

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