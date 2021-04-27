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У Міносвіти відреагували на скандальний захист Киви: про "тітушок" не знають

Вівторок, 27 квітня 2021, 18:33
У Міносвіти відреагували на скандальний захист Киви: про тітушок не знають
Фото: Дмитро Ларін, УП

У Міністерстві освіти й науки обіцяють перевірити пакет документів та власне саму дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, та стверджують, що цей захист став проявом свободи закладів вищої освіти.

Джерело: заступник міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Відповідно до позиції МОН, я хочу сказати, що в цьому захисті ми бачимо прояв свободи закладів вищої освіти. В автономному закладі вищої освіти функціонувала Спеціалізована вчена рада, яка своїм рішенням визнала дисертаційну роботу шановного пана такою, що відповідає формальним вимогам, які висуваються до цих дисертаційних робіт. Але хочу сказати, що від процедури захисту і до процедури підтвердження та затвердження рішення вченої ради атестаційною комісією міністерства буде ще подоланий важкий шлях".

Деталі: Вітренко розповів, що наразі до Міністерства не надійшов пакет документів від Спеціалізованої вченої ради. Вони мають його надіслати впродовж певного часу. 

Йому також невідомо, що під час захисту роботи доступ до аудиторії блокували "тітушки", та й про сам захист Вітренко дізнався із ЗМІ, оскільки "щоденно в Україні відбуваються кілька десятків захистів". 

Заступник Шкарлета додав, що відповідна комісія МОН буде аналізувати документи та всю дисертацію, а потім приймати рішення щодо надання Киві звання кандидат наук із державного управління. 

Передісторія:

  • Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
  • Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.
  • Науковий ступінь кандидата наук надалі може присвоїти Міністерство освіти та науки.
  • Якщо це відбудеться, то Кива зможе отримувати надбавку до зарплати в розмірі 15%. 
  • Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: освітаОПЗЖ
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