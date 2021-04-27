В МОН отреагировали на скандальную защиту Кивы: о "титушках" не знают

В Министерстве образования и науки обещают проверить пакет документов и собственно саму диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, и утверждают, что эта защита стала проявлением свободы высших учебных заведений.

Источник: заместитель министра образования Андрей Витренко в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Согласно позиции МОН, я хочу сказать, что в этой защите мы видим проявление свободы высших учебных заведений. В автономном учреждении высшего образования функционировал Специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям, предъявляемым к этим диссертационным работам. Но хочу сказать, что от процедуры защиты и к процедуре подтверждения и утверждения решения ученого совета аттестационной комиссией министерства будет еще преодолен трудный путь".

Детали: Витренко рассказал, что пока в Министерство не поступил пакет документов от Специализированного ученого совета. Они должны его прислать в течение определенного времени.

Ему также неизвестно, что во время защиты работы доступ к аудитории блокировали "титушки", и о самой защите Витренко узнал из СМИ, поскольку "ежедневно в Украине происходят несколько десятков защит".

Заместитель Шкарлета добавил, что соответствующая комиссия МОН будет анализировать документы и всю диссертацию, а потом принимать решение о предоставлении Киве звания кандидат наук по государственному управлению.

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