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В МОН отреагировали на скандальную защиту Кивы: о "титушках" не знают

Вторник, 27 апреля 2021, 18:33
Фото: Дмитрий Ларин, УП

В Министерстве образования и науки обещают проверить пакет документов и собственно саму диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, и утверждают, что эта защита стала проявлением свободы высших учебных заведений.

Источник: заместитель министра образования Андрей Витренко в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Согласно позиции МОН, я хочу сказать, что в этой защите мы видим проявление свободы высших учебных заведений. В автономном учреждении высшего образования функционировал Специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям, предъявляемым к этим диссертационным работам. Но хочу сказать, что от процедуры защиты и к процедуре подтверждения и утверждения решения ученого совета аттестационной комиссией министерства будет еще преодолен трудный путь".

Детали: Витренко рассказал, что пока в Министерство не поступил пакет документов от Специализированного ученого совета. Они должны его прислать в течение определенного времени.

Ему также неизвестно, что во время защиты работы доступ к аудитории блокировали "титушки", и о самой защите Витренко узнал из СМИ, поскольку "ежедневно в Украине происходят несколько десятков защит".

Заместитель Шкарлета добавил, что соответствующая комиссия МОН будет анализировать документы и всю диссертацию, а потом принимать решение о предоставлении Киве звания кандидат наук по государственному управлению.

Предыстория:

  • Нардеп от ОПЗЖ Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов.
  • Степень кандидата наук в дальнейшем может присвоить Министерство образования и науки.
  • Если это произойдет, то Кива сможет получать надбавку к зарплате в размере 15%.
  • Кива приложил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: образованиеОПЗЖ


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