"Знущання над освітою": Львівська облрада звернулася до влади через дисертацію Киви
Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабміну щодо скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня народному депутатові "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киві та проведення розслідування обставин захисту дисертації.
Джерело: заява Львівської облради
Деталі: Зазначається, що депутати Львівської облради обурені повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити науковий ступінь кандидата наук з державного управління Киві.
Депутати просять Міносвіти вжити відповідних заходів та скасувати це рішення: "Таким чином буде зупинено знущання над українською освітою!".
Дослівно: "Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження. Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою".
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Передісторія:
- Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".
- Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.
- Науковий ступінь кандидата наук надалі може присвоїти Міністерство освіти та науки. Якщо це відбудеться, то Кива зможе отримувати надбавку до зарплати в розмірі 15%.
- Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.