Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабміну щодо скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня народному депутатові "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киві та проведення розслідування обставин захисту дисертації.

Джерело: заява Львівської облради

Деталі: Зазначається, що депутати Львівської облради обурені повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити науковий ступінь кандидата наук з державного управління Киві.

Депутати просять Міносвіти вжити відповідних заходів та скасувати це рішення: "Таким чином буде зупинено знущання над українською освітою!".

Дослівно: "Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження. Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою".

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