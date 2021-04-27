Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимира Зеленского, Верховной Раде и Кабмину об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени народному депутату "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве и проведения расследования обстоятельств защиты диссертации.

Источник: заявление Львовского облсовета

Детали: Отмечается, что депутаты Львовского облсовета возмущены сообщением о решении диссертационного совета присудить ученую степень кандидата наук по государственному управлению Киве.

Депутаты просят Минобразования принять соответствующие меры и отменить это решение, поскольку таким образом будет остановлено "издевательство над украинским образованием".

Дословно: "Члены диссертационного совета, присутствовавшие на защите диссертации, а также все остальные, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки. Гнилая бюрократическая система, по которой необходимо пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки, однако помогает лицам, которые получают ученые степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой".

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