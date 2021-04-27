"Издевательство над образованием": Львовский облсовет обратился к властям из-за диссертации Кивы
Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимира Зеленского, Верховной Раде и Кабмину об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени народному депутату "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве и проведения расследования обстоятельств защиты диссертации.
Источник: заявление Львовского облсовета
Детали: Отмечается, что депутаты Львовского облсовета возмущены сообщением о решении диссертационного совета присудить ученую степень кандидата наук по государственному управлению Киве.
Депутаты просят Минобразования принять соответствующие меры и отменить это решение, поскольку таким образом будет остановлено "издевательство над украинским образованием".
Дословно: "Члены диссертационного совета, присутствовавшие на защите диссертации, а также все остальные, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки. Гнилая бюрократическая система, по которой необходимо пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки, однако помогает лицам, которые получают ученые степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой".
Предыстория:
- Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов.
- Степень кандидата наук в дальнейшем может присвоить Министерство образования и науки. Если это произойдет, то Кива сможет получать надбавку к зарплате в размере 15%.
- Кива приложил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.