Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мьянме начались боевые действия

Среда, 28 апреля 2021, 04:24
В Мьянме начались боевые действия
NYT

Повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом - это стало одним из самых интенсивных противостояний, с тех пор как в стране произошел военный переворот.

Источник: Reuters

Детали: Каренский национальный союз (KNU) заявил, что захватил армейский лагерь на западном берегу реки Салуин. Во вторник жители села на тайской стороне реки заявили, что перед рассветом началась сильная стрельба.

Военные Мьянмы нанесли удары по повстанцам с воздуха.

По словам тайских военных, о пострадавших ничего не известно, 450 жителей тайских деревень были перемещены от границы в безопасное место.

Боевые действия произошли, когда хунта заявила, что рассмотрит предложения АСЕАН по прекращению беспорядков в Мьянме, но только когда будет восстановлена ​​стабильность.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
  • 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем ​​с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
  • 1 апреля спецпосланница генсекретаря ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер предупредила, что в Мьянме возрастает вероятность гражданской войны.
  • По состоянию на 11 апреля в стране погибли более 700 человек.
  • 25 апреля Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигла консенсуса относительно событий в Мьянме. Договоренность состоит из пяти пунктов, где призывают к "немедленному прекращению" насилия в Мьянме, "максимальной сдержанности" со стороны всех действующих лиц и началу мирных переговоров. Посланник АСЕАН будет способствовать посредничеству в диалоге в Мьянме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
война
ВСУ делают невозможное, но надо значительно больше оружия − Данилов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Россияне обстреляли 9 областей: за сутки 4 человека погибли
Последние новости
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ заходятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
Все новости...
Реклама: