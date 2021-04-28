В Мьянме начались боевые действия

Повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом - это стало одним из самых интенсивных противостояний, с тех пор как в стране произошел военный переворот.

Источник: Reuters

Детали: Каренский национальный союз (KNU) заявил, что захватил армейский лагерь на западном берегу реки Салуин. Во вторник жители села на тайской стороне реки заявили, что перед рассветом началась сильная стрельба.

Военные Мьянмы нанесли удары по повстанцам с воздуха.

По словам тайских военных, о пострадавших ничего не известно, 450 жителей тайских деревень были перемещены от границы в безопасное место.

Боевые действия произошли, когда хунта заявила, что рассмотрит предложения АСЕАН по прекращению беспорядков в Мьянме, но только когда будет восстановлена ​​стабильность.

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