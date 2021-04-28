Россия уменьшает войска в Крыму, но не у восточной границы Украины
Россия начала частичный вывод войск с территории оккупированного Крыма, а отвод российских войск от восточной границы Украины в Воронежской области не наблюдается.
Источник: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью "РБК-Украина"
Прямая речь: "После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма".
Детали: В то же время, по словам Дейнеко, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит.
В частности, остается скопление сил и техники противника в военных лагерях вблизи Воронежа и города Богучар в Воронежской области. Последний – в нескольких десятках километров от границы с Украиной.
"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", – заявил глава ГПСУ.
Он сообщил, что пограничники продолжат следить за этими процессами.
По мнению Дейнеко, рано говорить о том, что Россия отведет все свои войска от границ Украины.
Предыстория:
- 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
- Шойгу заявил, что внезапная проверка готовности войск Западного и Южного военных округов была проведена именно "в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО".
- В Минобороны США отметили, что преждевременно оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.