Кива каже, що його наукового керівника звільнили після захисту

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива стверджує, що наукового керівника його кандидатської роботи звільнили після скандального захисту нардепа, обранець обіцяє тому посаду міністра освіти.

Джерело: hromadske

Пряма мова: "Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу.

Я йому сказав, щоб він не переймався. Прийдемо до влади – зроблю міністром освіти".

Деталі: Науковим керівником Киви був Володимир Гуровський. Вказується, що він працює першим заступником директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління".

За словами нардепа, звільнили Гуровського 28 квітня.

Водночас, контакти ГО, де б могли підтвердити чи спростувати слова Киви, вказані у відкритих джерелах не є актуальними, а сайту в організації взагалі немає.

Депутат Ілля Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи pic.twitter.com/FmR1KDRHp2 — hromadske (@HromadskeUA) April 28, 2021

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