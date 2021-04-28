Кива каже, що його наукового керівника звільнили після захисту
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива стверджує, що наукового керівника його кандидатської роботи звільнили після скандального захисту нардепа, обранець обіцяє тому посаду міністра освіти.
Джерело: hromadske
Пряма мова: "Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу.
Я йому сказав, щоб він не переймався. Прийдемо до влади – зроблю міністром освіти".
Деталі: Науковим керівником Киви був Володимир Гуровський. Вказується, що він працює першим заступником директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління".
За словами нардепа, звільнили Гуровського 28 квітня.
Водночас, контакти ГО, де б могли підтвердити чи спростувати слова Киви, вказані у відкритих джерелах не є актуальними, а сайту в організації взагалі немає.
Депутат Ілля Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи pic.twitter.com/FmR1KDRHp2— hromadske (@HromadskeUA) April 28, 2021
Передісторія:
- Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
- Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.
- Науковий ступінь кандидата наук надалі може присвоїти Міністерство освіти та науки.
- Якщо це відбудеться, то Кива зможе отримувати надбавку до зарплати в розмірі 15%.
- Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.